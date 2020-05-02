В Украине от коронавируса за сутки умерли 7 человек

В Украине за последние сутки от коронавируса умерли 7 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев, из которых 7 летальных.

Напомним, больше всего жертв коронавируса в США. Там от COVID-19 умерли более 65 тысяч человек. На европейском континенте больше всего жертв в Италии - более 27 тысяч.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантин помог Украине избежать повторения итальянского сценария, где медлили с карантином. По его словам, если бы не карантин в Украине, то сложилась бы ситуация, когда врачи должны были бы выбирать, какого больного госпитализировать.

Кроме этого, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

Несмотря на это, города Украины начали преждевременное ослабление карантина, которое с 1 мая началось в Черкассах, Житомире и Днепре, а с 4 мая - в Мукачево.