UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украине для возвращения востока и юга нужно создать еще шесть бригад, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Для контрнаступления Украине нужно не только современное оружие. Сейчас для ведения активных боевых действий ВСУ надо сформировать 6 новых бригад, а это - 25 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на востоке и юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников", - сказал Данилов.

Он добавил, что системы РСЗО из США также имеют ограниченное количество боеприпасов и могут стрелять только на расстоянии 80 км, а не на 300 км.

Секретарь СНБО отметил, что западные поставки уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального русского блицкрига.

Он выразил уверенность, что поступление вооружения большей дальности и более тяжелого калибра продолжится пока Украина не одержит победу.

"Россия - большая по размерам страна, и у нее есть много пушечного мяса, которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы, он не может быть очень быстрым", - сказал Данилов.

Как сообщалось ранее, украинская армия может в полной мере перейти в контрнаступление во второй половине июня или в августе. Все зависит от поставок западных вооружений.

Напомним, ситуация в Украине может значительно ухудшиться после прорыва российских войск на Донбассе. В таком случае оккупанты могут вернуться на север и расширить наступление на юг страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине