Україні для повернення сходу та півдня потрібно створити ще шість бригад, - Данілов

"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 чоловік для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході та півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - сказав Данілов.

Він додав, що системи РСЗВ із США також мають обмежену кількість боєприпасів і можуть стріляти лише на відстані 80 км, а не на 300 км.

Секретар РНБО зазначив, що західні поставки вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового російського бліцкригу.

Він висловив упевненість, що надходження озброєння більшої дальності та більш важкого калібру продовжиться доки Україна не переможе.

"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І тому процес перемоги, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.