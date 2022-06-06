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Україні для повернення сходу та півдня потрібно створити ще шість бригад, - Данілов

Фото: Олексій Данілов (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Для контрнаступу Україні потрібна не лише сучасна зброя. Наразі для ведення активних бойових дій ЗСУ треба сформувати 6 нових бригад, а це - 25 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 чоловік для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує Росія на сході та півдні, включаючи сотні ракетних установок і артилерії, літаки і танки, а також тисячі безпілотників", - сказав Данілов.

Він додав, що системи РСЗВ із США також мають обмежену кількість боєприпасів і можуть стріляти лише на відстані 80 км, а не на 300 км.

Секретар РНБО зазначив, що західні поставки вже зіграли вирішальну роль у стримуванні початкового російського бліцкригу.

Він висловив упевненість, що надходження озброєння більшої дальності та більш важкого калібру продовжиться доки Україна не переможе.

"Росія - велика за розмірами країна, і в неї є багато гарматного м’яса, яке вони сюди посилають. І тому процес перемоги, він не може бути дуже швидким", - сказав Данилов.

Як повідомлялося раніше, українська армія може повною мірою перейти в контрнаступ у другій половині червня або в серпні. Все залежить від поставок західних озброєнь.

Нагадаємо, ситуація в Україні може значно погіршитися після прориву російських військ на Донбасі. У такому випадку окупанти можуть повернутися на північ і розширити наступ на південь країни.

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