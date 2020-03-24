В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 100

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине

Минздрав подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразилиссь 97 человек. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения Covid-19, это люди, которые общались с зараженными раньше.

"Поэтому динамика увеличивается. У нас уже сегодня 84 новых случаев коронавирусной болезни, если руководствуемся данными предыдущих суток. А также плюс 13, то это уже будет 97 случаев на момент проведения нашего брифинга", - заявил Ляшко.

Кроме того, мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что в городе зафиксировали еще два положительных результата экспресс-тестов на коронавирус. Минздрав эту информацию еще не подтвердил.

Также мэр Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Сейчас в столице 29 случаев заражения.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.