В Украине количество бойцов теробороны возросло до 110 тысяч

"Сейчас Силы территориальной обороны ВСУ составляют около 110 тысяч человек. Кроме того, на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных общин, которые являются составной частью Территориальной обороны Украины", - заявил Собко.

Также он отметил, что тероборона уже получает современное западное вооружение.

"Вооружение, которое мы и наши части дополнительно внештатно имеем, а это пулеметы, противотанковые комплексы, гранатометы, ПЗРК - все это отечественное и оружие, которое мы получаем от наших стран-партнеров”, - рассказал Собко.