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В Україні кількість бійців тероборони зросла до 110 тисяч

Фото: бійці територіальної оборони (facebook.com/collectsion)
Автор: РБК-Україна

Станом на 17 травня кількість бійців української територіальної оборони становила приблизно 110 тисяч.

Про це на брифінгу заявив начальник штабу ТРО ВСУ Сергій Собко, передає РБК-Україна.

"Зараз Сили територіальної оборони ЗСУ становлять близько 110 тисяч людей. Крім того, на сьогодні вже створено понад 700 добровольчих формувань територіальних громад, які є складовою частиною Територіальної оборони України", - заявив Собко.

Також він зазначив, що тероборона вже отримує сучасне західне озброєння.

"Озброєння, яке ми і наші частини додатково маємо позаштатно, а це кулемети, протитанкові комплекси, гранатомети, ПЗРК - все це вітчизняне, та зброя, яку ми отримуємо від наших країн-партнерів", - розповів Собко.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України ухвалила законопроект, який розширює повноваження територіальної оборони. Наразі бійці ТРО зможуть виконувати свої завдання у районах, де проходять бойові дії.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку застосування зброї членами добровольчих формувань територіальних громад. Порядок значно розширено.

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