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Кабмин существенно расширил перечень разрешенного оружия для теробороны

Новина українською →
Украина, Среда 06 апреля 2022 13:05
Кабмин существенно расширил перечень разрешенного оружия для теробороны Фото: теробороне разрешили использовать гранатометы и системы ПВО (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Порядок существенно расширен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 г. № 403.

Если раньше члены формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то сейчас им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу:

  • - стрелковое оружие - огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;
  • - другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Напомним, согласно закону "О национальном сопротивлении", добровольческое формирование территориальной громады - военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, которые проживают в пределах территории соответствующей территориальной громады, которое предназначено для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в пределах территории соответствующей территориальной громады.

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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