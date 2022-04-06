Кабмин существенно расширил перечень разрешенного оружия для теробороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 апреля 2022 г. № 403 .

Если раньше члены формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие, то сейчас им разрешено стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу:

- стрелковое оружие - огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;

- другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.

Напомним, согласно закону "О национальном сопротивлении", добровольческое формирование территориальной громады - военизированное подразделение, сформированное на добровольной основе из граждан Украины, которые проживают в пределах территории соответствующей территориальной громады, которое предназначено для участия в подготовке и выполнении задач территориальной обороны в пределах территории соответствующей территориальной громады.

Члены добровольческих формирований территориальных громад имеют право применять во время выполнения задач территориальной обороны личное охотничье оружие, стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.