Рада разрешила теробороне выполнять задания в районе боевых действий
Верховная рада Украины во вторник, 3 мая, приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии “Голос” Ярослава Железняка в Telegram.
За принятие законопроекта про расширение возможностей ТРО для выполнения задач в районах боевых действий проголосовали 338 депутатов.
Стоит отметить, что ранее бойцы теробороны выполняли задачи в пределах территории соответствующего территориального общества.
Согласно законопроекту, выполнение задач территориальной обороны осуществляется на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий, в том числе и оккупированные территории.
Напомним, что ранее Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Порядок существенно расширен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.