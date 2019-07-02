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В Украине изъяли крупную партию кокаина из Латинской Америки

Новости » Общество    02.07.2019 - 16:01
В Украине изъяли крупную партию кокаина из Латинской Америки
Фото: брифинг (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полицией было изъято 400 кг кокаина

Украинские правоохранители изъяли 400 кг контрабандного кокаина из стран Латинской Америки. Об этом на брифинге рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Князева, участники международного синдиката осуществляли контрабанду кокаина из стран Латинской Америки в страны Западной Европы.

"Во время документирования незаконной деятельности указанной группы установлено их связи с членами международной преступной организации, а также выявлен канал поставки наркотиков на территорию Украины. Проведен ряд задержаний и более десятка обысков, изъято 400 кг кокаина, чистота которого более 90%. Общая стоимость 60 млн долларов ", - сообщил он.

По его словам, 19 июня были задержаны трое граждан Украины, в отношении которых была информация о причастности к транспортировке наркотиков. Также к контрабанде причастны иностранцы - граждане Нидерландов и Великобритании.

 

 Фото: брифинг (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Вчера, 1 июля, другая часть преступников прилетели в Украину. Всего задержаны 9 граждан, шестерым из них уже избрана мера пресечения, еще трем мера пресечения изберут завтра утром", - рассказал Князев, отметив, что злоумышленникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 УК (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 305 (контрабанда).

"Всего с начала года мы изъяли 925 кг героина и 675 кг кокаина. Львиная доля наркотиков идет в Европу, большое количество наркотиков могла остаться в Украине и мы сейчас начинаем новый этап расследования в отношении граждан Украины, которые не только выполняли роль в перемещении наркотиков, но и возможной реализации на территории нашего государства ", - добавил Князев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Управление Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачило и заблокировало морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. Общий вес обнаруженных наркотиков составляет до 200 кг, ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - свыше 20 млн долларов.

Кроме того, в мае киевские правоохранители разоблачили на территории аэропорта "Борисполь" контрабанду наркотиков, обнаружив свыше 40 кг наркотических веществ в багаже, следовавшем из Ирана в Канаду.

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