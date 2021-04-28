Раде рекомендуют изменить требования к декларированию ценных бумаг
В Украине планируют изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной раде рекомендуют принять соответствующий законопроект №5173.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам антикоррупционной политики.
Ко второму чтению комитет решил не включать в декларацию как расходы и сделки операции по обмену валют. Также такие операции не потребуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Предусмотрено и не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.
Из перечня лиц, в отношении которых проводится специальная проверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Рады.
"Комитет утвердил сравнительную таблицу и принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с необходимой технико-юридической доработкой", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная рада в четверг проведет два внеочередных заседания: спикер ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжения. На одном из них будет рассматриваться соответствующий законопроект.
Как писало РБК-Украина, в середине апреля ВРУ поддержала за основу соответствующий законопроект №5173.
Кроме того, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект №5153 за основу.