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В Украине изменится алгоритм вызова "скорой помощи" с 2021

Украина , Суббота 12 сентября 2020 10:41
В Украине изменится алгоритм вызова "скорой помощи" с 2021
Фото: автомобиль скорой помощи (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министерство здравоохранения с 2021 года меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории.

Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 сентября.

"В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это - критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - заявил он.

Министр добавил, что также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь", которая ближе всего к нему находится, а не в зависимости от места прописки, районного деления о т. п.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине пациентов, у которых подозрение на коронавирус, госпитализируют в нескольких случаях: если у человека четко выраженные симптомы COVID-19, а также по направлению врача.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав допускает частичное привлечение болельщиков на матчи сборной Украины и еврокубковые игры. Однако для этого необходимо соблюдать ряд условий.

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