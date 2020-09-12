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В Україні зміниться алгоритм виклику "швидкої допомоги" з 2021

Україна , Субота 12 вересня 2020 10:41
В Україні зміниться алгоритм виклику "швидкої допомоги" з 2021
Фото: автомобіль швидкої допомоги (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністерство охорони здоров'я з 2021 року змінює алгоритм виклику "швидкої допомоги". Виклики будуть ділити на чотири категорії.

Про це сказав голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу 12 вересня.

"У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це - критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то "швидка" повинна бути практично миттєво на місці", - заявив він.

Міністр додав, що також вводиться принцип екстериторіальності. Це означає, що до пацієнта повинна приїхати "швидка допомога", яка ближче всього до нього знаходиться, а не залежно від місця прописки, районного поділу і т. п.

Раніше в МОЗ повідомляли, що в Україні пацієнтів, у яких є підозра на коронавірус, госпіталізують в декількох випадках: якщо у людини чітко виражені симптоми COVID-19, а також за направленням лікаря.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ допускає часткове залучення вболівальників на матчі збірної України та єврокубкові ігри. Однак для цього необхідно дотримуватися ряду умов.

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