В Украине изменился сбор при регистрации автомобилей: сколько нужно платить в 2022 году

В Украине с 1 января 2022 года изменилась стоимость легкового автомобиля, с которой уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сбор зависит от прожиточного минимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Размер сбора с 1 января 2022

Как отмечает пресс-служба, сбор уплачивается предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также физическими лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили при первой государственной регистрации автомобиля в Украине:

3% - если стоимость легкового автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года (в 2022 году - с суммы до 409 365 грн);

4% - если стоимость легкового автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума (в 2022 году - с суммы свыше 409 365 грн до 719 490 грн);

5% - если стоимость легкового автомобиля превышает 290 размеров прожиточного минимума (в 2022 году - с суммы свыше 719 490 грн).

Новый размер прожиточного минимума

Напомним законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год" установлен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года - 2481 грн. С 1 января 2021 года он составил 2270 гривен.