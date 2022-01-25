В Украине изменился сбор при регистрации автомобилей: сколько нужно платить в 2022 году

В Украине с 1 января 2022 года изменилась стоимость легкового автомобиля, с которой уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Сбор зависит от прожиточного минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отмечает пресс-служба, сбор уплачивается предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, а также физическими лицами, которые приобретают право собственности на легковые автомобили при первой государственной регистрации автомобиля в Украине:
Напомним законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2022 год" установлен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года - 2481 грн. С 1 января 2021 года он составил 2270 гривен.