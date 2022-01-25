В Україні змінився збір при реєстрації авто: скільки потрібно платити у 2022 році

В Україні з 1 січня 2022 року змінилась вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Збір залежить від прожиткового мінімуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

Розмір збору з 1 січня 2022

Як зазначає прес-служба, збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі при першій державній реєстрації автомобіля в Україні:

3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2022 році - із суми до 409 365 грн);

4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році - із суми понад 409 365 грн до 719 490 грн);

5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році - із суми понад 719 490 грн).

Новий розмір прожиткового мінімуму

Нагадаємо законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2022 року - 2481 грн. З 1 січня 2021 року він становив 2270 гривень.