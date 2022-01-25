В Україні змінився збір при реєстрації авто: скільки потрібно платити у 2022 році

В Україні з 1 січня 2022 року змінилась вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Збір залежить від прожиткового мінімуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначає прес-служба, збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами, які набувають право власності на легкові автомобілі при першій державній реєстрації автомобіля в Україні:
Нагадаємо законом України "Про державний бюджет України на 2022 рік" встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2022 року - 2481 грн. З 1 січня 2021 року він становив 2270 гривень.