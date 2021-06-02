В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг
В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после опубликования.
Отныне не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность. Они также должны совокупно не превышать 5% голосующих акций общества.
Отменяется требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.
В декларацию не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Они не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования, также декларироваться не будет.
Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной рады.
Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении в конце апреля.
Как писало РБК-Украина, за основу Верховная рада одобрила этот закон в середине апреля. Тогда предусматривалось, что не подлежат декларированию ценные бумаги, номинальная стоимость которых менее одного прожиточного минимума.