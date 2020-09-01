В Украине изменили порядок реализации арестованного имущества

В Украине 28 августа изменили порядок реализации арестованного имущества. Соответствующие изменения внесло Министерство юстиции.
Об этом сообщает правительственный портал.
Были разделены функции администратора и организатора в системе реализации арестованного имущества: "ProZorro.Продажи" стало администратором, а СЕТАМ - организатором.
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что привлечение "ProZorro.Продажи" и в качестве администратора электронных торгов позволит повысить прозрачность и конкурентность продаж на этом рынке.
"Целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и увеличению поступлений в государственный бюджет", - указано в сообщении.
В Кабмине отмечают, что рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд грн по результатам 2019-го и I полугодия 2020-го выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще больше.
Итак, в порядке реализации арестованного имущества произошли следующие изменения:
Указанные изменения вступают в силу со дня размещения на веб-сайте Министерства юстиции объявления о начале реализации арестованного имущества.
Напомним, ГП СЕТАМ открыло доступ к информации об участниках и победителях торгов арестованным имуществом; публикация этих данных началась с 13 апреля.
Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло доступ в Единый реестр арестованного имущества, он насчитывал 2032 арестованных актива.