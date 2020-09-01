В Україні змінили порядок реалізації арештованого майна

В Україні 28 серпня змінили порядок реалізації арештованого майна. Відповідні зміни внесло Міністерство юстиції.
Про це повідомляє урядовий портал.
Було розділено функції адміністратора та організатора в системі реалізації арештованого майна: "ProZorro.Продажі" стало адміністратором, а СЕТАМ - організатором.
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що залучення "ProZorro.Продажі"і у якості адміністратора електронних торгів дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів на цьому ринку.
"Метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, зацікавлених в придбанні арештованого майна, що повинно привести до збільшення вартості такого майна і збільшення надходжень до державного бюджету", - вказано у повідомленні.
У Кабміні зазначають, що ринок арештованого майна в розмірі 3,2 млрд грн за наслідками 2019-го і І півріччя 2020 року виходить на нові майданчики і має хороші шанси згодом стати ще більшим.
Отже, в порядку реалізації арештованого майна відбулися наступні зміни:
Вказані зміни набирають чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції оголошення про початок реалізації арештованого майна.
Нагадаємо, ДП СЕТАМ відкрило доступ до інформації про учасників і переможців торгів арештованим майном; публікація цих даних розпочалася з 13 квітня.
Як писало РБК-Україна раніше, у лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна, він нараховував 2032 заарештованих активи.