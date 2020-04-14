СЕТАМ открыл информацию об участниках торгов арестованным имуществом

Иллюстративное фото (УНИАН)

Информация об участниках торгов публикуется с 13 апреля

Государственное предприятие СЕТАМ Министерства юстиции Украины открыло доступ к информации об участниках и победителях торгов арестованным имуществом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что СЕТАМ начал публиковать соответствующую информацию с 13 апреля.

"В частности, после окончания аукциона будет публиковаться фамилия, имя и отчество физического лица - победителя торгов, наименование юридического лица, если победителем является юридическое лицо. После того, как победитель рассчитается за лот, и статус аукциона изменится на "торги состоялись", будет опубликовано сведения обо всех участниках аукциона (которые зарегистрировались на торги и подавали заявки), а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименование юридических человек", - сообщили в правительстве.

В случае, если победитель не заплатил за лот, система определит нового победителя, информация о котором будет показываться вместо старого. Если вторые и третьи торги не состоятся, то будут опубликованы сведения обо всех участниках аукциона, а именно: фамилия, имя и отчество физических лиц, наименования юридических лиц.

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло доступ к единому реестру арестованного имущества. Реестр включает 2032 арестованных активов.

Также сообщалось, что Минюст упростил доступ граждан к Госреестру обременений движимого имущества. До мая ведомство планирует начать отслеживать данные о правах собственности, просуществовали менее сутки.