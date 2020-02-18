АРМА открыло доступ к реестру арестованного имущества

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Реестр включает 2032 арестованных активов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло доступ к единому реестру арестованного имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что реестр включает в себя данные об арестованных в рамках уголовных производств активах. На данный момент реестр работает в тестовом режиме и включает в себя 2032 арестованных активов.

"С декабря прошлого года Реестр находится в опытной эксплуатации, предусматривает его наполнения в тестовом режиме исключительно имеющейся в АРМА информацией о арестованных активов, переданных в управление Агентства", - говорится в сообщении.

Планируется, что реестр будет наполняться информацией в автоматическом режиме. Рассматривается возможность начала работы реестра в штатном режиме.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре для граждан стал доступен реестр данных об объемах зерна в элеваторах по всей территории страны. Реестр станет открытым для граждан после подписания договора на работу в этой системе.

Также сообщалось, что в октябре в Агентстве по розыску и управлению активами (АРМА) сообщили о пропаже документов об управлении арестованным имуществом по месту их хранения в ведомстве. В агентстве заявляют, что их хотят дискредитировать во время аудита.