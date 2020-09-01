В Украине изменили порядок реализации арестованного имущества

Фото: оповещение об аресте имущества (prikhist.com)

В Украине 28 августа изменили порядок реализации арестованного имущества. Соответствующие изменения внесло Министерство юстиции.

Об этом сообщает правительственный портал.

Были разделены функции администратора и организатора в системе реализации арестованного имущества: "ProZorro.Продажи" стало администратором, а СЕТАМ - организатором.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что привлечение "ProZorro.Продажи" и в качестве администратора электронных торгов позволит повысить прозрачность и конкурентность продаж на этом рынке.

"Целью этих изменений является повышение прозрачности процедуры реализации имущества должников, увеличение количества участников электронных торгов, заинтересованных в приобретении арестованного имущества, что должно привести к увеличению стоимости такого имущества и увеличению поступлений в государственный бюджет", - указано в сообщении.

В Кабмине отмечают, что рынок арестованного имущества в размере 3,2 млрд грн по результатам 2019-го и I полугодия 2020-го выходит на новые площадки и имеет хорошие шансы со временем стать еще больше.

Итак, в порядке реализации арестованного имущества произошли следующие изменения:

разграничение функции администрирования системы электронных торгов и организации электронных торгов;

улучшение порядка проведения электронных торгов и торгов по фиксированной цене;

упрощение возврата гарантийных взносов участникам электронных торгов; урегулирование оснований, порядка и последствий дисквалификации участника электронных торгов (торгов по фиксированной цене).

Указанные изменения вступают в силу со дня размещения на веб-сайте Министерства юстиции объявления о начале реализации арестованного имущества.

Напомним, ГП СЕТАМ открыло доступ к информации об участниках и победителях торгов арестованным имуществом; публикация этих данных началась с 13 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) открыло доступ в Единый реестр арестованного имущества, он насчитывал 2032 арестованных актива.