В Україні змінили порядок реалізації арештованого майна

Фото: оповіщення про арешт майна (prikhist.com)

В Україні 28 серпня змінили порядок реалізації арештованого майна. Відповідні зміни внесло Міністерство юстиції.

Про це повідомляє урядовий портал.

Було розділено функції адміністратора та організатора в системі реалізації арештованого майна: "ProZorro.Продажі" стало адміністратором, а СЕТАМ - організатором.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що залучення "ProZorro.Продажі"і у якості адміністратора електронних торгів дозволить підвищити прозорість і конкурентність продажів на цьому ринку.

"Метою цих змін є підвищення прозорості процедури реалізації майна боржників, збільшення кількості учасників електронних торгів, зацікавлених в придбанні арештованого майна, що повинно привести до збільшення вартості такого майна і збільшення надходжень до державного бюджету", - вказано у повідомленні.

У Кабміні зазначають, що ринок арештованого майна в розмірі 3,2 млрд грн за наслідками 2019-го і І півріччя 2020 року виходить на нові майданчики і має хороші шанси згодом стати ще більшим.

Отже, в порядку реалізації арештованого майна відбулися наступні зміни:

розмежування функції адміністрування системи електронних торгів та організації електронних торгів;

покращення порядку проведення електронних торгів та торгів за фіксованою ціною;

спрощення повернення гарантійних внесків учасникам електронних торгів; врегулювання підстав, порядку та наслідків дискваліфікації учасника електронних торгів (торгів за фіксованою ціною).

Вказані зміни набирають чинності з дня розміщення на вебсайті Міністерства юстиції оголошення про початок реалізації арештованого майна.

Нагадаємо, ДП СЕТАМ відкрило доступ до інформації про учасників і переможців торгів арештованим майном; публікація цих даних розпочалася з 13 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, у лютому Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна, він нараховував 2032 заарештованих активи.