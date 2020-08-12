В Украине в июле зарегистрировали более 1,3 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции

Большинство заражений произошло гетеросексуальным путем
В июле 2020 году в Украине официально зарегистрировано 1356 новых случаев ВИЧ-инфекции. В 366 пациентов диагностирован СПИД, 171 человек умер.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.
Инфицирования ВИЧ в прошлом месяце происходило такими путями:
За последние пять лет Украина достигла значительного прогресса в лечении ВИЧ-позитивных лиц. Охват антиретровирусной терапией возрос почти вдвое (с 56 000 до 102 000 человек), содержание на терапии через 12 и более месяцев от ее начала возросло с 69% до 88%.
Лечение ВИЧ препятствует размножению вируса в организме, способствует восстановлению иммунной системы и защищает организм от болезней, которые опасны для людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее сообщалось, что число умерших от COVID-19 в мире до конца 2020 года превысит средние показатели смертей от ВИЧ-ассоциированных заболеваний.
Напомним, в Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ)