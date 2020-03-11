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В Британии излечился от ВИЧ второй в мире человек

Новости » Общество     11.03.2020 - 22:30
В Британии излечился от ВИЧ второй в мире человек
Иллюстративное фото (upogau.org)

Адам Кастильехо не принимает препараты 30 месяцев и у него не обнаружили повторного появления ВИЧ

В Великобритании зафиксировали второй в мире случай излечения от вируса иммунодефицита (ВИЧ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо удалось излечиться от ВИЧ благодаря операции по пересадке стволовых клеток спинного мозга, которую ему сделали три года назад. Мужчина прекратил прием антиретровирусных препаратов 30 месяцев назад, при этом у него не обнаружено следов повторного появления вируса в организме.

"Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента в течение 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно говорить, что пациент вылечился от ВИЧ ", - сообщили медики.

Отметим, в 2007 году после похожей операции вылечился от ВИЧ американец Тимоти Брауна. Это был первый случай, когда человеку удалось вылечиться от ВИЧ.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2019 года в Украине от СПИДа умерли 228 человек. Также было зарегистрировано 1 600 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита (ВИЧ). По данным ученых, тот штамм является частью версии ВИЧ-1 группы M, того же семейства вирусных подтипов, которые влияли на глобальные пандемии ВИЧ.

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