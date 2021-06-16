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В Украину идет сильная жара после дождей: синоптики назвали дату

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Киев, Среда 16 июня 2021 12:05
В Украину идет сильная жара после дождей: синоптики назвали дату Фото: в Украину идет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Уже завтра дожди отойдут из западных областей. Днем температура воздуха в этих регионах достигнет до +29, а 18 июня - до + 31.

19-20 июня в украинских регионах будет сильная жара. Дожди будут только в южных областях.

В Украину идет сильная жара после дождей: синоптики назвали дату

Отметим, в Украине в течение двух недель шли дожди с грозами. В Карпатах вообще в середине июня продолжал идти снег.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, в каких областях ухудшится погода.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня сохранится теплая погода по всей территории. В то же время, синоптики прогнозируют дождь с грозами.

РБК-Украина писало, что на этой неделе погоду в стране будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

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