В Украину идет сильная жара после дождей: синоптики назвали дату

В Украине будет жара до +31 на этой неделе. В западных регионах отойдут дожди, а также поднимется температура воздуха.

Об этом сообщает пресс-центр Укргидрометцентра.

Уже завтра дожди отойдут из западных областей. Днем температура воздуха в этих регионах достигнет до +29, а 18 июня - до + 31. 19-20 июня в украинских регионах будет сильная жара. Дожди будут только в южных областях.