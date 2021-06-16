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В Україну йде сильна спека після дощів: синоптики назвали дату

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Київ, Середа 16 червня 2021 12:05
В Україну йде сильна спека після дощів: синоптики назвали дату Фото: в Україну йде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні буде спека до +31 на цьому тижні. В західних регіонах відійдуть дощі, а також підніметься температура повітря.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

Вже завтра дощі відійдуть з західних областей. Вдень температура повітря в цих регіонах досягне до +29, а 18 червня - до +31.

19-20 червня в українських регіонах буде сильна спека. Дощі будуть тільки у південних областях.

В Україну йде сильна спека після дощів: синоптики назвали дату

Зазначимо, в Україні протягом двох тижнів йшли дощі з грозами. У Карпатах взагалі в середині червня продовжував йти сніг.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження. Синоптики розповіли, в яких областях погіршиться погода.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні утримається тепла погода по всій території. Водночас, синоптики прогнозують дощ з грозами.

РБК-Україна писало, що цього тижня погоду в країні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

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