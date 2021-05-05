В Украине хотят запретить антисемитизм. Раде рекомендуют принять закон

Верховной раде рекомендуют запретить антисемитизм в Украине. Соответствующий законопроект №5109 рекомендуют принять за основу.
"Члены комитета рекомендовали Верховной раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в сообщении.
Антисемитизмом в Украине признается определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.
Проявлениями антисемитизма предлагают определить:
Также среди проявлений - изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма.
Виновные лица будут нести гражданскую правовую и уголовную ответственность.
"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", - говорится в проекте закона.
Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам свободы слова поддержал проект закона №5109.
В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что по международному определению, в Украине есть подъем антисемитизма.
Так, президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.