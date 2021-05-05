В Україні хочуть заборонити антисемітизм. Раді рекомендують схвалити закон

Верховній раді рекомендують заборонити антисемітизм в Україні. Відповідний законопроект №5109 рекомендують ухвалити за основу.
"Члени комітету рекомендували Верховній раді за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.
Антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
Проявами антисемітизму пропонують визначити:
Також серед проявів - виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання й публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту; умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму.
Винні особи будуть нести цивільну-правову та кримінальну відповідальність.
"Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - сказано у проекті закону.
Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань свободи слова підтримав проект закону №5109.
В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що за міжнародним визначенням, в Україні є підйом антисемітизму.
Так, президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.