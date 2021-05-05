В Україні хочуть заборонити антисемітизм. Раді рекомендують схвалити закон

"Члени комітету рекомендували Верховній раді за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Суть закону

Антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.

Проявами антисемітизму пропонують визначити:

заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;

заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;

висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;

публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;

заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост).

Також серед проявів - виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання й публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту; умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму.

Винні особи будуть нести цивільну-правову та кримінальну відповідальність.

"Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - сказано у проекті закону.