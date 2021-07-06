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В Україні хочуть запровадити електронну гривню: Раді рекомендують ухвалити закон

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 16:51
В Україні хочуть запровадити електронну гривню: Раді рекомендують ухвалити закон Фото: Раді рекомендують ввести електронну гривню (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть запустити ринок віртуальних активів і ввести цифрову національну валюту - "електронну гривню". Комітет з питань цифрової трансформації рекомендує Верховній раді ухвалити відповідний проект закону №3637.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує додати до Цивільного кодексу новий розділ про віртуальні активи, замінити термін "обіг віртуальних активів" на "оборот віртуальних активів". Суттєвих доповнень до другого читання зазнали положення про компетенцію органів державної влади. Вказано, що співрегулятори галузі матимуть чіткі межі повноважень.

До другого читання проекту надійшло 493 поправки, з них 189 поправок враховано частково та редакційно. У доопрацюванні документу брали участь представники Міністерства цифрової трансформації та Національного банку.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект про віртуальні активи (№3637) у другому читанні та в цілому", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу на початку грудня минулого року.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році комітет з питань інформатизації та зв’язку рекомендував ВР ухвалити законопроект № 9083 щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні.

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