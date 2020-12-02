ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине может появиться рынок виртуальных активов: ВР приняла закон за основу

Украина, Среда 02 декабря 2020 13:44
В Украине может появиться рынок виртуальных активов: ВР приняла закон за основу
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада приняла за основу законопроект №3637 о виртуальных активах. За документ проголосовали 230 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законе хотят урегулировать правовой режим виртуальных активов, определить участников этого рынка. Предлагается прописать государственное регулирование обращения виртуальных активов и международное сотрудничество в этой сфере.

Согласно проекту, центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует госполитику в сфере обращения виртуальных активов, является Министерство цифровой трансформации.

На Минцифры возложены задачи госрегулирования и контроля за оборотом виртуальных активов на территории Украины, контроля за исполнением, в пределах компетенции, участниками рынка виртуальных активов законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами, через прохождение процедур госрегистрации одного или нескольких видов деятельности:

  • хранение или администрирование виртуальных активов и ключей виртуальных активов;
  • обмен виртуальных активов;
  • перевод виртуальных активов;
  • участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением эмитента и/или продажей виртуальных активов.

Отдельное регулирование предусмотрено для виртуальных активов, обеспеченных финансовыми инструментами. Их регулированием будет заниматься Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, в конце октября комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал принять соответствующий законопроект №3637 за основу.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году комитет по вопросам информатизации и связи рекомендовал ВР принять законопроект № 9083 о налогообложении операций с виртуальными активами в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT Верховная РадаактивыIT

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь