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В Украине хотят ввести авторежим е-услуг. Их будут предоставлять без вмешательства чиновников

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5495 об особенностях предоставления электронных публичных услуг, так называемый Paperless. Их предоставление будет происходить без вмешательства чиновников.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Соавторами документа стали 117 народных депутатов. Его принятие обяжет госструктуры предоставлять публичные услуги также и в электронной форме.

"Сейчас украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда госорган под разными предлогами предоставляет им только бумажные справки. Это, в свою очередь, приводит к нарушению их прав и свобод", - указано в сообщении.

Закон вводит понятие "электронная публичная услуга". Электронные процедуры приравниваются к бумажным. Устанавливаются четкие правила предоставления е-услуг.

В документе прописан принцип "молчаливого согласия". Украинцы смогут получить электронную услугу, даже если в определенный срок другая организация не прислала необходимую о личности информацию.

Предусмотрен так называемый авторежим е-услуг - они будут предоставляться без вмешательства чиновника.

Планируется и комплексная электронная публичная услуга. То есть, гражданин сможет получить несколько услуг по одному заявлению.

По информации Министерства цифровой трансформации, украинцы все больше отдают предпочтение государственным цифровым услугам. Например, с 2020 года Единым госпорталом электронных услуг воспользовались более 570 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, каждый второй украинец воспользовался по меньшей мере одной государственной электронной услугой в течение прошлого года. Среди самых популярных - получение паспортов и услуги на портале и в приложении "Дия".

Напомним, Кабинет министров утвердил постановление "О реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме". ФОПы смогут зарегистрироваться онлайн на постоянной основе.

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