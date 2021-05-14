В Україні хочуть ввести авторежим е-послуг. Їх надаватимуть без втручання чиновників

У Верховній раді зареєстрували законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.
Співавторами документу стали 117 народних депутатів. Його ухвалення зобов’яже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.
"Наразі українці часто стикаються з ситуацією, коли держорган під різними приводами надає їм лише паперові довідки. Це, своєю чергою, призводить до порушення їхніх прав і свобод", - вказано у повідомленні.
Закон запроваджує поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.
У документі прописаний принцип "мовчазної згоди". Українці зможуть отримати електронну послугу, навіть якщо у визначений термін інша організація не надіслала необхідну про особу інформацію.
Передбачений так званий авторежим е-послуг - вони надаватимуться без втручання чиновника.
Планується й комплексна електронна публічна послуга. Тобто, громадянин зможе отримати кілька послуг за однією заявою.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації, українці дедалі більше віддають перевагу державним цифровим послугам. Наприклад, з 2020 року Єдиним держпорталом електронних послуг скористалися понад 570 тисяч осіб.
Як писало РБК-Україна, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія".
Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив постанову "Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем у автоматичному режимі". ФОПи зможуть зареєструватися онлайн на постійній основі.