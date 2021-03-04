В Украине хотят вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируют вакцинировать 70% граждан. Однако прививку по собственному желанию готовы сделать менее половины населения.

"На сегодня социсследования показывают, что 43% готовы вакцинироваться, остальное население нуждается в дополнительной коммуникации... Глобальный иммунитет формируется при 70% людей, которые имеют иммунитет приобретенный, или иммунитет благодаря вакцинации. Поэтому наша цель - 70% вакцинации по словам наших эпидемиологов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 3 марта на вакцинацию от коронавируса в Украине записались 100 тысяч украинцев. Большинство записей на прививки было осуществлено с помощью мобильного приложения "Дия".

Как записаться на прививку от коронавируса с помощью смартфона - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в Украине начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек. За минувшие сутки привили 2680 человек.