UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине хотят вакцинировать 70% населения, но желающих меньше половины

Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране планируют вакцинировать 70% граждан. Однако прививку по собственному желанию готовы сделать менее половины населения.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции относительно года работы правительства.

По словам главы правительства, люди должны вакцинироваться добровольно.

"На сегодня социсследования показывают, что 43% готовы вакцинироваться, остальное население нуждается в дополнительной коммуникации... Глобальный иммунитет формируется при 70% людей, которые имеют иммунитет приобретенный, или иммунитет благодаря вакцинации. Поэтому наша цель - 70% вакцинации по словам наших эпидемиологов", - сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 3 марта на вакцинацию от коронавируса в Украине записались 100 тысяч украинцев. Большинство записей на прививки было осуществлено с помощью мобильного приложения "Дия".

Как записаться на прививку от коронавируса с помощью смартфона - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в Украине начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек. За минувшие сутки привили 2680 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинация
Читайте также
Вакцинация в Украине: на COVID-прививку записались 100 тысяч украинцев
Прогноз погоды