В Украине хотят ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима

Кабинет министров Украины планирует ужесточить ответственность за несоблюдение масочного режима. При этом в правительстве готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал.

"Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте. Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мероприятий", - отмети премьер.

Он также добавил, что сейчас важно держать эпидемию с COVID-19 под контролем, учитывая, что ослабление карантина общество воспринимает как его отмену.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине усилят контроль за карантином.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил о необходимости усиления проверок в общественных местах на предмет соблюдения правил карантина.