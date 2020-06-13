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Контроль карантина в Украине усилят

Новости » Коронавирус     13.06.2020 - 16:47
Контроль карантина в Украине усилят
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Комиссия ТЭБиЧС приняла ряд решений

Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд решений по сдерживанию распространения коронавируса. Соответствующим органам поручено усилить контроль за соблюдением карантина.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", - сообщил чиновник.

Кроме того, были рассмотрены вопросы улучшения соблюдения карантинных норм во время городских, пригородных и междугородных перевозок. В частности, планируется увеличить число транспорта на маршрутах.

"Отдельно также рассмотрели вопрос относительно изменения графика работы государственных учреждений, чтобы свести в час пик до минимума и уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт, чтобы уменьшить возможное скопление людей", - сообщил Ляшко.

По его словам, сейчас погодные условия не позволяют людям в полной мере соблюдать эпидемические нормы во время проезда в транспорте.

"Стоит жаркая погода, и если не придерживаться норм, это значительно ухудшает использование той же самой маски. Это приводит к тому, что люди нарушают социальную дистанцию. Больше контактов и больше возможности инфицирования", - резюмировал Ляшко.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины карантин
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