В Україні хочуть посилити відповідальність за недотримання маскового режиму

Кабінет міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. При цьому в уряді готові переглянути питання носіння масок на вулицях.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

"Ми плануємо виносити на засідання уряду і до Верховної ради питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і на громадському транспорті. Дуже важливо постійно комунікувати з товариством з метою дотримання цих соціальних заходів", - зазначив прем'єр.

Він також додав, що зараз важливо тримати епідемію з COVID-19 під контролем, враховуючи, що ослаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.

"Людям треба роз'яснювати ці питання. За дотримання соціальної дистанції, за дотримання масочного режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні посилять контроль за карантином.

Крім того, Володимир Зеленський заявив про необхідність посилення перевірок в громадських місцях на предмет дотримання правил карантину.