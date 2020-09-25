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В Украине хотят увеличить штрафы за нарушение пожарных норм: закон внесли в Раду

Автор: Юлия Струк

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение пожарных норм. Проект закона был зарегистрирован 24 сентября под №4150.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. Законопроект зарегистрирован без сопроводительных документов.

В проекте закона предлагают увеличить штрафы от 510 до 10 тысяч гривен.

Отметим, на заседании Кабмина в среду правительство одобрило данный проект закона. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что недопустимо, когда за пожары, которые наносят убытки в сотни миллионов гривен и ставят под угрозу жизни людей, предусмотрены штрафы в несколько сотен гривен.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов.

Напомним также, что в конце июля правительство предложило парламенту наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности существенными штрафами.

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