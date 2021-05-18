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В Украине хотят усилить господдержку ветеранов войны и членов семей погибших

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят усилить государственную поддержку ветеранов войны и членов семей погибших. Это предлагает соответствующий законопроект №4389.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Глава подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко отметил, что этот документ предусматривает государственную поддержку защитников Украины на рынке труда, а также преимущества при трудоустройстве на государственную службу.

"Дополнительные медицинские гарантии, право на психологическую поддержку, программы кредитования жилья и компенсации за покупку жилья, поддержка получения высшего и профессионального образования, компенсация за предоставление социальных услуг и т.д.", - рассказал парламентарий.

Документ сейчас дорабатывает рабочая группа.

Напомним, в апреле министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации. Этот призыв адресован и бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

Как писало РБК-Украина, украинские ветераны могут вакцинироваться от коронавируса вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины.

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