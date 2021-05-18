RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні хочуть посилити держпідтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Це пропонує відповідний законопроект №4389.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко зазначив, що цей документ передбачає державну підтримку для захисників України на ринку праці, а також переваги під час працевлаштування на державну службу.

"Додаткові медичні гарантії, право на психологічну підтримку, програми кредитування житла та компенсації за купівлю житла, підтримка здобуття вищої та професійної освіти, компенсація за надання соціальних послуг тощо", - розповів парламентар.

Документ зараз доопрацьовує робоча група.

Нагадаємо, у квітні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що у разі вторгнення Росії до України ветерани та резервісти повинні бути готовими до мобілізації. Цей заклик адресований і бійцям, які на початку війни на Донбасі воювали у складі добровольчих батальйонів.

Як писало РБК-Україна, українські ветерани можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ветераныВерховна Рада