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В Україні хочуть спростити виплати компенсацій медикам: у Раду внесли закон

Новость на русском → Україна, Четвер 22 квітня 2021 17:02
В Україні хочуть спростити виплати компенсацій медикам: у Раду внесли закон Фото: виплати компенсацій медикам хочуть спростити (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що процедуру виплат компенсацій медичним працівникам хочуть спростити. У ВР зареєстрували відповідний законопроект №5415.

Про це нардеп написав у своєму Telegram.

"Комітет з питань здоров’я нації зареєстрував у ВР законопроєкт № 5415, який виправить процедуру страхових виплат медичним працівникам, котрі отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби", - зазначив депутат.

За його словами, ситуація з проведенням таких виплат наразі абсолютно незадовільна. На початок квітня кошти від держави отримали лише десять осіб, а процедура виплат залишається зарегульованою та бюрократичною.

Комітет пропонує удосконалити цей механізм та виправити неточності, які заважають Фонду соціального страхування проводити виплати. Пропозиція стосується статті 39 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Ця норма визначає, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року від 1 січня до 31 грудня.

"Обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів у 2020 році, а отримав групу інвалідності у 2021 році. Внаслідок цього багато людей втрачають право на компенсацію. Адже зазвичай процес встановлення інвалідності займає декілька місяців, тому такі випадки трапляються доволі часто", - пояснив парламентар.

Радуцький зазначив, що у законопроекті №5415 прив’язка до календарного року прибирається та надається можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року повідомлялося, що медичним працівникам виплатили 17,9 млн гривень компенсацій втраченого заробітку через самоізоляцію на фоні COVID-19. Фонд соцстрахування прийняв на оплату майже 11 тисяч листків непрацездатності.

Так, торік міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснювала, що більшість сімей медиків, які загинули від COVID-19, ще не отримали компенсації, оскільки відбувається тривале розслідування кожного з випадків.

Нагадаємо, члени комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування підтримали законопроект про кримінальну відповідальність за погрозу або насильство щодо медика або фармпрацівника. Йдеться про проект закону №5124.

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