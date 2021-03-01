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В Украине хотят упростить создание индустриальных парков: что предлагает закон

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят упростить создание индустриальных парков. Комитет по вопросам экономического развития рекомендует Верховной раде принять за основу соответствующий законопроект №4416-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В законе определены объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка.

Документ предусматривает компенсацию управляющим компаниям и инициаторам создания индустриальных парков - физическим лицам и участникам индустриальных парков 50% расходов на подключение и присоединение к электросетям.

Также предлагается компенсация участникам индустриальных парков части процентных платежей по кредитам; частичная компенсация инвестиций участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять за основу законопроект №4416-1", - указано в сообщении.

Напомним, в начале февраля Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания законопроект о перезапуске работы индустриальных парков.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2020 года в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков.

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