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В Украине представили сервис для потенциальных инвесторов

Киев , Вторник 22 сентября 2020 15:22
В Украине представили сервис для потенциальных инвесторов
Фото: деньги (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Во вторник, 22 сентября, в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он должен стать основным источником информации о возможностях в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Сервис включает аналитику и инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, энергетике, производстве, IТ секторе, недвижимости и инфраструктуре.

Также он содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков, области обращения с отходами и импортозамещения, а также приоритетные объекты приватизации.

"UkraineInvest Guide станет отправной точкой для инвесторов, ведь содержит актуальную информацию о потенциале Украины и аналитические данные из различных отраслей, а также промотирует истории иностранных компаний, которые уже успешно работают в нашей стране", - говорится в сообщении.

Сервис будет обновляться на ежеквартальной основе. Создан соответствующий сайт.

Напомним, экономика Украины сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, против первого квартала года падение составило 9,9%.

Также ранее в НБУ назвали главный фактор падения экономики Украины.

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