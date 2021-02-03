В Украине хотят перезапустить работу индустриальных парков: что предлагает закон

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине хотят перезапустить работу индустриальных парков. Кабинет министров поддержал в ходе своего заседания соответствующий законопроект.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство предлагает перезапустить работу индустриальных парков в Украине, чтобы они эффективно заработали. Мы одобрили законопроект, который предлагает законодательно урегулировать вопрос, когда индустриальные парки могут получить поддержку из местных бюджетов, от Государственного фонда регионального развития или в рамках целевой субвенции", - отметил глава правительства.

Он отметил, что проблемой для индустриальных парков всегда было подключение к инженерным сетям, в частности к электрическим сетям. Закон определяет условия, по которым индустриальные парки будут безвозмездно подключать к соответствующей инфраструктуре.

"Развитие индустриальных парков даст возможность создавать тысячи новых рабочих мест, будет способствовать развитию нашей промышленности и привлечению дополнительных иностранных инвестиций", - заверил Шмыгаль.

Напомним, в сентябре 2020 года в Киеве презентовали первый сервис для иностранных инвесторов UkraineInvest Guide. Он содержит целевые инвестиционные программы, направленные на развитие туризма, горнодобывающей промышленности, индустриальных парков.