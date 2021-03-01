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В Україні хочуть спростити створення індустріальних парків: що пропонує закон

Новость на русском → Україна, Понеділок 01 березня 2021 16:50
В Україні хочуть спростити створення індустріальних парків: що пропонує закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть спростити створення індустріальних парків. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4416-1.


Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

У законі визначені об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку.

Документ передбачає компенсацію керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж.

Також пропонується компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами; часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №4416-1", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання законопроект про перезапуск роботи індустріальних парків.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року в Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків.

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