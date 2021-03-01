В Україні хочуть спростити створення індустріальних парків: що пропонує закон
В Україні хочуть спростити створення індустріальних парків. Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №4416-1.
У законі визначені об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку.
Документ передбачає компенсацію керуючим компаніям та ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж.
Також пропонується компенсація учасникам індустріальних парків частини відсоткових платежів за кредитами; часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.
"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти за основу законопроект №4416-1", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого Кабінет міністрів підтримав у ході свого засідання законопроект про перезапуск роботи індустріальних парків.
Як писало РБК-Україна, у вересні 2020 року в Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він містить цільові інвестиційні програми, спрямовані на розвиток туризму, гірничодобувної промисловості, індустріальних парків.