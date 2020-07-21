В Украине хотят снизить официальный возраст молодежи до 29 лет

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №3718 об основах молодежной политики. Этот документ предлагает снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовали 265 парламентариев.

Авторы проекта закона объясняют, что действующее законодательство устанавливает широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), а это приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста.

По мнению парламентариев, уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь больше всего нуждается в поддержке.

В пояснительной записке подчеркивается, что подход к определению понятия "молодежь" в Украине не совпадает с подходом ООН, согласно которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Стратегии Европейского союза возрастные рамки установлены на уровне 13-30 лет.

Кроме того, этот закон предлагает создать Нацсовет по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусматривает расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

Также создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

Напомним, в начале марта стало известно, что Канада и Украина планируют подписать двустороннее соглашение о мобильности молодежи, которое облегчит возможность трудоустройства за рубежом.

Как писало РБК-Украина, комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Кабмину утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы.