В Украине хотят штрафовать доноров крови за ложную информацию о здоровье

Фото: донор крови (facebook.com DonorUA Ukraine)

В Украине хотят штрафовать доноров крови за ложную информацию о состоянии здоровья. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №3649 за основу в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За проект проголосовали 244 нардепа.

Итак, штрафовать хотят за умышленное сокрытие информации или предоставление ложных сведений о состоянии своего здоровья лицом, изъявившим желание стать донором. Однако донору грозит штраф в случае, если его действия повлекли или могли повлечь вред здоровью реципиента, которому осуществили трансфузию заготовленных от донора компонентов крови или предоставили препараты крови, изготовленные из такой донорской крови или компонентов крови.

Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (425-850 гривен).

Напомним, в середине июля в Украине решили установить требования к качеству донорской крови: народные депутаты поддержали за основу соответствующий законопроект №3648, за документ проголосовали 293 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в июне в Центре общественного здоровья при Минздраве заявили, что в Украине уменьшается количество доноров крови из-за пандемии коронавируса.