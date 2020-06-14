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В Украине уменьшается количество доноров крови

Новости » Медицина     14.06.2020 - 12:59
В Украине уменьшается количество доноров крови
Фото: медицинский работник (УНИАН)

Сегодня в мире отмечают день донора крови

В Украине уменьшается количество доноров крови. Это происходит из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Отметим, такое заявление было сделано ко Всемирному дню донора крови.

"В Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией. В целом 70% доноров сдают кровь лишь раз в жизни", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко написал в Facebook, что одна сдача крови может помочь трем людям.

"Сегодня сдавать кровь безопасно! Время, которое вы потратите на сдачу крови - максимум 1 час. Одна сдача крови может помочь 3 людям", - сообщил он.

Ляшко добавил, что донорскую кровь можно разделить на 3 компонента: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Каждый из них имеет специфическое применение для пациентов, нуждающихся в переливании крови.

Напомним, еще в конце апреля сообщалось, что в Украине возник дефицит донорской крови из-за COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в начале июня Верховная рада приняла закон, которым запрещается вывоз донорской крови за границу.

При этом, когда правительство принимает решение о предоставлении гуманитарной помощи другим странам, или если наши медучреждения полностью обеспечены плазмой и донорской кровью, то вывоз крови могут разрешить.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины медицинадонорство
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