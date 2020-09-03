В Україні хочуть штрафувати донорів крові за неправдиву інформацію про здоров'я

Фото: донор крові (facebook.com DonorUA Ukraine)

В Україні хочуть штрафувати донорів крові за неправдиву інформацію про стан здоров'я. Верховна рада ухвалила відповідний законопроект №3649 за основу у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За проект проголосували 244 нардепи.

Отже, штрафувати хочуть за умисне приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров’я особою, яка виявила бажання стати донором. Однак донору загрожує штраф у випадку, якщо його дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров’ю реципієнта, якому здійснено трансфузію заготовлених від донора компонентів крові або надано препарати крові, вироблені з такої донорської крові або компонентів крові.

Таке порушення тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425-850 гривень).

Нагадаємо, в середині липня в Україні вирішили встановити вимоги до якості донорської крові: народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3648, за документ проголосували 293 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, в червні в Центрі громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні зменшується кількість донорів крові через пандемію коронавірусу.