В Украине хотят расширить помощь безработным на период чрезвычайных ситуаций

В Украине хотят расширить помощь безработным не только на период других карантинов, но и на случай чрезвычайных ситуаций. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов внес такие изменения в законопроект №3010а.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет в частности пересмотрел свое решение по этому законопроекту.

"Члены комитета утвердили новую сравнительную таблицу к законопроекту, в нее добавлена правка, которой предлагается по всему тексту проекта слова "помощь по частичной безработице на период карантина" заменить словами "помощь по частичной безработице на период карантина и/или чрезвычайных ситуаций", - указано в сообщении.

Измененный проект закона члены комитета рекомендуют принять парламенту во втором чтении.

Напомним, в конце декабря 2020 года комитет по вопросам соцполитики рекомендовал Раде окончательно расширить помощь безработным на период других карантинов.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября прошлого года народные депутаты приняли законопроект №3010а за основу в первом чтении.