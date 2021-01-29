В Україні хочуть розширити допомогу безробітним на період надзвичайних ситуацій

В Україні хочуть розширити допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ухвалив такі зміни до законопроекту №3010а.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Комітет зокрема переглянув своє рішення щодо цього законопроекту.

"Члени комітету затвердили нову порівняльну таблицю до законопроекту, до неї додано правку, якою пропонується по всьому тексту проекту слова "допомога по частковому безробіттю на період карантину" замінити словами "допомога по частковому безробіттю на період карантину та/або надзвичайних ситуацій", - вказано у повідомленні.

Змінений проект закону члени комітету рекомендують ухвалити парламенту у другому читанні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року комітет з питань соцполітики рекомендував Раді остаточно розширити допомогу безробітним на період інших карантинів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.