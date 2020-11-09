В Украине хотят передать общежития местным общинам. Соответствующий законопроект №4325 Кабинет министров предлагает принять Верховной раде.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает утвердить Общегосударственную целевую программу передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2021 год.

Проект предусматривает восстановление документации на общежития (их жилые комплексы и/или их части), благоустройство их территорий и проведение капитального ремонта 490 общежитий, в том числе 271 общежития в госсобственности и 219 общежитий, включенных в уставные капиталы (фонды) субъектов хозяйствования, созданных в процессе приватизации (корпоратизации).

Субъектам хозяйствования, в уставные капиталы (фонды) которых включены эти общежития, хотят предоставить компенсации за их передачу в собственность общин.

"Проект закона потребует финансирования в сумме 1271 664,0 тыс. гривен, из них дополнительное финансирование из общего фонда государственного бюджета - 244 732,5 тыс. гривен, из местных бюджетов - 1026 931,5 тыс. гривен", - указано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, расходы на восстановление документации на общежития и определения их придомовых территорий осуществляются из местных бюджетов.

Расходы на их капремонт и благоустройство придомовых территорий общежитий осуществляются из местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

"Расходы, связанные с передачей общежитий в собственность территориальных общин на частично-компенсационной или компенсационной основе, осуществляются из государственного бюджета", - говорится в пояснительной.

Кроме того, общий объем финансирования из госбюджета для предоставления компенсации субъектам хозяйствования, в уставный фонд которых включены общежития, составляет 244 732,5 тыс. гривен.

Напомним, в прошлом году в середине октября Кабмин одобрил законопроект об общегосударственной целевой программе передачи общежитий в собственность территориальных общин на 2020-2021 год, однако Рада его так и не рассматривала.